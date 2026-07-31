Experter: Ingen kommer vilja ta första steget

Det ingångna avtalet mellan Hamas och Israel slår fast att Hamas ska lägga ner sina vapen och att Israels militär ska lämna Gazaremsan. Men hur det ska gå till är en helt annan fråga.

Bader al-Saif, professor vid Kuwait University, säger till BBC att han förväntar sig att båda parter kommer kräva att den andre tar första steget.

Berlingskes expert Kristian Mouritzen vill invänta avtalstexten, men ser redan stora problem för Hamas om dess ledare går med på att avväpnas.

– Det är rena självmordet för dem att lämna ifrån sig sina vapen, säger han och menar att konkurrerande grupper inom Gaza då kommer kunna ge sig på ledarna.

Mellanösternexpert Anders Persson säger till Aftonbladet att avtalet är det största som skett sedan höstens vapenvila. Han är dock ännu avvaktande kring vad det i praktiken kommer leda till.

– Trumps diplomati i Gaza, Libanon och Iran har ju på det stora hela taget inte varit så lyckad. Hans vapenvilor tenderar att bryta samman och han tenderar också att överdriva framgångar med väldigt stora ord.