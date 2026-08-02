Anfall mot städer i Gaza – största dödstalet på veckor

Palestinier samlas runt ett fordon som träffats i ett israeliskt luftangrepp i Gaza stad på söndagen.

Israel har genomfört luftangrepp mot flera städer i Gaza under det gångna dygnet. Minst 15 personer har dödats, uppger sjukvårdspersonal enligt Reuters.

Enligt det Hamasstyrda hälsodepartementet i Gaza är det den högsta dagliga dödssiffran på flera veckor.

USA:s president Donald Trump hävdade på torsdagen att Hamas gått med på ett avtal om avväpning. Kort därefter bekräftade Hamas att gruppen var redo att avväpna sig, men att Israels militär måste lämna området först.

Det har ännu inte kommit något officiellt svar från Israel, men israeliska ministrar har under helgen gjort uttalanden om att Israel inte kommer att dra sig ur Gaza förrän Hamas lämnat över sina vapen.