Medlare fördömer Israel för nya attacker i Gaza

En palestinier vid nedslagsplatsen för en flygattack i närheten av al-Aqsa-sjukhuset i Deir al-Balah i helgen.

Medlarländerna Qatar, Egypten och Turkiet fördömer den israeliska militären för nya angrepp som utförts i Gaza, skriver Haaretz. I ett gemensamt uttalande som publicerats på X skriver länderna att de reagerat starkt på Israels attacker mot sjukhus, kvinnor och barn.

”Ett flagrant övergrepp på internationell lag”, skriver de.

I utspelet uppmanar länderna det internationella samfundet att sätta press på Israel så att vapenvilan inte bryts och så att det andra steget i Donald Trumps ”historiska avtal” om fred mellan parterna inte riskeras.