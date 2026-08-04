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En palestinier vid nedslagsplatsen för en flygattack i närheten av al-Aqsa-sjukhuset i Deir al-Balah i helgen. (Abdel Kareem Hana /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenGazakriget

Medlare fördömer Israel för nya attacker i Gaza

Av Daniel Persson
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Medlarländerna Qatar, Egypten och Turkiet fördömer den israeliska militären för nya angrepp som utförts i Gaza, skriver Haaretz. I ett gemensamt uttalande som publicerats på X skriver länderna att de reagerat starkt på Israels attacker mot sjukhus, kvinnor och barn.

”Ett flagrant övergrepp på internationell lag”, skriver de.

I utspelet uppmanar länderna det internationella samfundet att sätta press på Israel så att vapenvilan inte bryts och så att det andra steget i Donald Trumps ”historiska avtal” om fred mellan parterna inte riskeras.

De tre länderna är med i Donald Trumps så kallade fredsråd
x.com
Israel utförde attacker med stridsfordon på flera ställen på Gazaremsan under natten mot tisdag
Aftonbladet
Donald Trump gick i helgen ut och sa att parterna var överens om en nedtrappning av kriget
www.haaretz.com
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