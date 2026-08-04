Medlare fördömer Israel för nya attacker i Gaza
Medlarländerna Qatar, Egypten och Turkiet fördömer den israeliska militären för nya angrepp som utförts i Gaza, skriver Haaretz. I ett gemensamt uttalande som publicerats på X skriver länderna att de reagerat starkt på Israels attacker mot sjukhus, kvinnor och barn.
”Ett flagrant övergrepp på internationell lag”, skriver de.
I utspelet uppmanar länderna det internationella samfundet att sätta press på Israel så att vapenvilan inte bryts och så att det andra steget i Donald Trumps ”historiska avtal” om fred mellan parterna inte riskeras.
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