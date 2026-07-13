FN-topp: Hamas saboterar livsviktig hjälp till Gaza

Hamasmän tillsammans med företrädare för Internationella Röda korset på väg till ett område öster om Gaza stad för att söka efter kroppar av gisslan. Arkivbild från november 2025.

Hamasterrorister hindrar humanitärt bistånd i Gaza och skrämmer hjälparbetare i området. Det säger FN-toppen Ramiz Alakbarov i ett uttalande. FN fördömer terrorrörelsens agerande som man menar äventyrar de livsviktiga hjälpinsatserna i området.

I lördags tvingade sig beväpnade män med koppling till Hamas in på en plats för livsmedelsutdelning i Jabalia på norra Gazaremsan, skriver AFP. Hamasmän tog sig också in på ett av FN:s varulager och misshandlade två lastbilschaufförer som levererar humanitärt bistånd. Det handlar inte om isolerade händelser, säger Alakbarov.

”Det här återspeglar ett allt farligare mönster av hot, våld och hinder”, säger FN-toppen.

Hamas kontrollerar fortfarande delar av Gaza.