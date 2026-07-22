Föraren om gymkraschen: ”Min dotter är en hjälte”

Den man i 50-årsåldern som kraschade in i ett gym i centrala Sundsvall har uttalat sig om olyckan för Sundsvalls Tidning.

Det sista han minns är att han tappade medvetandet och försökte stanna bilen.

”Jag säger till min tioåriga dotter att jag inte mår bra och behöver hjälp”, skriver pappan.

Dottern lyckades styra undan bilen från en tegelvägg.

”Min dotter tog ratten när jag var avsvimmad, hon är en hjälte.”

Både pappan och dottern har nu fått komma hem, och har inga bestående men efter olyckan. Varför han svimmade är fortfarande oklart.

Flera besökare befann sig i gymmet vid den kraftiga kollisionen, men ingen kom till skada.