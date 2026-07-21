Pappa och barn i bilen – åkte tio meter in i gymmet

En man i 50-årsåldern körde bilen som på måndagskvällen kraschade in i ett gym i Sundsvall, uppger polisen. I bilen fanns även ett barn, som enligt Aftonbladet är mannens dotter.

Mannen fördes till sjukhus efter händelsen men har kunnat förhöras, och enligt polisen pekar uppgifter fortfarande på att händelsen berodde på ett sjukdomsfall. Barnet som satt i bilen ska enligt polisens tidigare uppgifter inte ha fått några skador.

Enligt Aftonbladet färdades bilen tio meter in i gymmet innan den stannade.