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Bild från platsen på måndagskvällen. (Niclas Thunborg/Gobiten/TT / TT Nyhetsbyrån)
Gymolyckan i Sundsvall

Pappa och barn i bilen – åkte tio meter in i gymmet

Av Matilda Glaser
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En man i 50-årsåldern körde bilen som på måndagskvällen kraschade in i ett gym i Sundsvall, uppger polisen. I bilen fanns även ett barn, som enligt Aftonbladet är mannens dotter.

Mannen fördes till sjukhus efter händelsen men har kunnat förhöras, och enligt polisen pekar uppgifter fortfarande på att händelsen berodde på ett sjukdomsfall. Barnet som satt i bilen ska enligt polisens tidigare uppgifter inte ha fått några skador.

Enligt Aftonbladet färdades bilen tio meter in i gymmet innan den stannade.

Polisen om händelsen
polisen.se
Ingen som var inne på gymmet ska ha skadats
Aftonbladet
Gymägaren om kraschen: ”Skärrad och chockad”
Sveriges Television
Bilen har bärgats från platsen
Sundsvalls Tidning  · Ofta betalvägg
Händelsen ska utredas vidare
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