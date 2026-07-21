ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild från kraschen. (Niclas Thunborg/Gobiten/TT / TT Nyhetsbyrån)
Gymolyckan i Sundsvall

Förarens dotter styrde undan bilen från vägg

Av Joel Malmén
Publicerad:

En flicka under 15 år satt i bilen med sin pappa, som är i 50-årsåldern, när han på grund av sjukdomsfall körde in i ett gym i centrala Sundsvall sent på måndagskvällen.

– Föraren berättar att han tappade medvetandet. Dottern har styrt undan bilen så att den inte gått in i en tegelvägg, utan i stället in i gymmet, säger Patrik Sundlöf vid polisen till P4 Västernorrland.

Flera personer befann sig i det dygnetruntöppna gymmet vid den våldsamma kraschen, som ledde till att bilen tippade över på högkant. Ingen av dem skadades.

Polisen misstänker inget brott
radio+text · Sveriges Radio
Vittne: ”Tänkte att det var ett attentat”
Sundsvalls Tidning  · Ofta betalvägg
Gymägaren: ”Skärrad och chockad”
tv+text · Sveriges Television
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Gymolyckan i SundsvallSundsvallVästernorrlands län