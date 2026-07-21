Förarens dotter styrde undan bilen från vägg

En flicka under 15 år satt i bilen med sin pappa, som är i 50-årsåldern, när han på grund av sjukdomsfall körde in i ett gym i centrala Sundsvall sent på måndagskvällen.

– Föraren berättar att han tappade medvetandet. Dottern har styrt undan bilen så att den inte gått in i en tegelvägg, utan i stället in i gymmet, säger Patrik Sundlöf vid polisen till P4 Västernorrland.

Flera personer befann sig i det dygnetruntöppna gymmet vid den våldsamma kraschen, som ledde till att bilen tippade över på högkant. Ingen av dem skadades.