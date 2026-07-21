Gymbesökare: ”Alla skrek – trodde det var ett dåd”

Charlie Viklund var en av de tre-fyra besökare som tränade på gymmet Nordic Wellness i Sundsvall när en bil kraschade rakt in i lokalen på måndagskvällen, berättar han för Sundsvalls Tidning och Aftonbladet.

Först trodde han att det var ett terrordåd eller en bomb.

– Alla skrek. Jag tänkte att någon försökt köra över någon inne i gymmet. Men så såg vi föraren som inte verkade må så bra och en flicka som var passagerare och helt skärrad.

Gymbesökarna, som inte skadades, rusade fram för att hjälpa personerna i den välta bilen – en man i 50-årsåldern och hans dotter under 15 år.

Mannen har berättat för polisen att han tappade medvetandet bakom ratten och att hans dotter lyckades styra undan bilen för att undvika att den kraschade i en tegelvägg, enligt P4 Västernorrland.