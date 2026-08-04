Förhör har hållits med lotsen – nekar till brott
Lotsen som befann sig ombord på fartyget under dödsolyckan utanför Tjörn nekar till brott, meddelar hans advokat Thomas Håkansson. Misstankarna rör vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik, precis som för kaptenen.
Sjöfartsverkets lots har delgivits misstankarna under tisdagen och förhör har hållits.
– Hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation de befinner sig i, säger advokaten till TV4 Nyheterna.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och föras till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Även den lots som befann sig ombord på fartyget misstänks för samma brott och ska förhöras.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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