Förhör har hållits med lotsen – nekar till brott

Lotsen som befann sig ombord på fartyget under dödsolyckan utanför Tjörn nekar till brott, meddelar hans advokat Thomas Håkansson. Misstankarna rör vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik, precis som för kaptenen.

Sjöfartsverkets lots har delgivits misstankarna under tisdagen och förhör har hållits.

– Hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation de befinner sig i, säger advokaten till TV4 Nyheterna.