Börsen runt nollstrecket på rapporttung dag
Stockholmsbörsen inleder oregelbundet denna rapportstinna fredag. Vid 09.30 är storbolagsindexet OMXS30 upp med 0,2 procent samtidigt som det breda indexet OMXSPI handlas oförändrat.
Många av de ledande indexen i Asien faller kraftigt under fredagen i spåren av förnyad oro för potentiellt övervärderade AI-aktier. Japanska Nikkei faller med runt 4 procent. I Sydkorea håller börsen helgstängt.
Även i Kina är det minus.
– Vi förväntar oss en fortsatt volatil marknad under rapportsäsongen, men detta lär inte vara slutet på AI-storyn, säger Fabien Yip, marknadsanalytiker på IG International, till Bloomberg.
Fredagen i Stockholm präglas av en stor mängd kvartalsrapporter.
Lastvagnskoncernen Volvos orderingång var betydligt starkare än förväntat och rörelsemarginalen stärktes. Aktien lyfter med 1 procent.
Volvo Cars rapport blev däremot en besvikelse. Aktien backar med 7 procent.
Saab levererar en orderingång i linje med högt ställda förväntningar. Även resultatet överraskade positivt. Aktien lyfter 3 procent.
Swedbank levererade en blandad kvartalsrapport. Aktien backar med 3 procent.
SKF:s rörelsemarginal stärktes mer än förväntat. Aktien backar 3 procent.
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