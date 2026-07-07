Försenade tåg Malmö - Stockholm tills imorgon

Illustrationsbild: Ett Pågatåg möter ett Öresundståg strax norr om Malmö central.

Tågen mellan Malmö och Stockholm påverkas under kvällen och natten efter ett blixtnedslag i skånska Tormestorp, rapporterar Aftonbladet. Trafikverket räknar med att trafiken ska vara igång klockan 06.00 på onsdagen.

Blixtnedslaget fick ett träd att falla över järnvägsledningarna, vilket stoppade trafiken mellan Hässleholm och Sösdala vid 17.30-tiden. Det påverkar i sin tur sträckan Malmö-Stockholm.

Trafikverket hade sedan tidigare ställt in flera tåg i Skåne på grund av hårda vindar, enligt TT.