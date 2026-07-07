ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild: Ett Pågatåg möter ett Öresundståg strax norr om Malmö central. (Andreas Hillergren/TT)
Sommarvädret

Försenade tåg Malmö - Stockholm tills imorgon

Av Kinga Sandén
Publicerad:

Tågen mellan Malmö och Stockholm påverkas under kvällen och natten efter ett blixtnedslag i skånska Tormestorp, rapporterar Aftonbladet. Trafikverket räknar med att trafiken ska vara igång klockan 06.00 på onsdagen.

Blixtnedslaget fick ett träd att falla över järnvägsledningarna, vilket stoppade trafiken mellan Hässleholm och Sösdala vid 17.30-tiden. Det påverkar i sin tur sträckan Malmö-Stockholm.

Trafikverket hade sedan tidigare ställt in flera tåg i Skåne på grund av hårda vindar, enligt TT.

Omni förklararKan cikador komma till Sverige? Så drabbas djuren av värmen

Omni Mer
Tågen mellan Kristianstad-Karlskrona och Helsingborg-Malmö har ersatts med buss under dagen på grund av hårda vindar
Aftonbladet
SMHI har utfärdat gul varning för skyfallsliknande regn för stora delar av Värmlands län, västra Örebro län och nordligaste Västra Götalands län
TT
Trafikverkets trafikinformation
bakgrund · www.trafikverket.se
SMHI:s varningar och meddelanden
bakgrund · www.smhi.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen