AI-utvecklingen tycks än så länge inte ha lett till någon minskning av antalet jobb i Sverige, enligt flera experter som TT har talat med.

– Hittills i Sverige ser vi inte tecken på att AI-användningen skulle vara förknippad med någon större påverkan på sysselsättningen eller på arbetslösheten överlag, säger Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet.

En fråga som är avgörande för fortsättningen är om nya jobb växer fram i spåren av AI-utrullningen i samma takt som befintliga slås ut.

– De här två sakerna har balanserats på ett bra sätt historiskt, och det kan naturligtvis bli så framåt också, säger Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.