Fed-chefen Kevin Warsh har tidigare investerat i AI-bolag i Silicon Valley, men sålde innehaven när han tog över centralbanken tidigare i år.

AI kan få USA:s ekonomi att växa betydligt snabbare utan att inflationen tar fart. Det säger Fed-chefen Kevin Warsh, enligt Financial Times. Men centralbanken förbereder sig också för betydligt mörkare scenarier.

I det bästa fallet hjälper AI företag och anställda att få mer gjort. Ekonomin kan då växa snabbare samtidigt som arbetslösheten förblir låg.

I ett annat scenario växer ekonomin också, men AI ersätter många jobb och arbetslösheten stiger.

Det tredje scenariot är att de enorma AI-satsningarna inte ger så mycket som investerarna hoppas. Då kan börsen falla, ekonomin bromsa och arbetslösheten öka.

Än så länge finns inga tydliga tecken på att AI har gett det stora lyft som många hoppas på, enligt Warsh.

– Vårt jobb är att vara förberedda på vad som än händer härnäst, säger han.