Arkivbild: Arbetssökande vid receptionen på Arbetsförmedlingen på Regementsgatan i Malmö i november 2022.

4 000 utannonserade tjänster på Arbetsförmedlingens Platsbank kopplade till rekryteringsbolaget Ren Labs plockas bort. Anledningen är att de som sökt jobben intervjuats av en AI-genererad ”bemanningschef”. Det rapporterar SVT Nyheter.

Måns Jonasson på Internetstiftelsen misstänker att Ren Labs använder data från ansökningarna för att träna sin AI-modell. Men det avfärdar rekryteringsbolaget.

– Vår avsikt är att matcha människor med företag, säger vd Rawa Karadaki.