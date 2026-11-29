Tusentals jobb tas bort från platsbanken efter AI-oro
4 000 utannonserade tjänster på Arbetsförmedlingens Platsbank kopplade till rekryteringsbolaget Ren Labs plockas bort. Anledningen är att de som sökt jobben intervjuats av en AI-genererad ”bemanningschef”. Det rapporterar SVT Nyheter.
Måns Jonasson på Internetstiftelsen misstänker att Ren Labs använder data från ansökningarna för att träna sin AI-modell. Men det avfärdar rekryteringsbolaget.
– Vår avsikt är att matcha människor med företag, säger vd Rawa Karadaki.
bakgrund
Internetstiftelsen
Wikipedia (sv)
Stiftelsen för Internetinfrastruktur, oftast kallad Internetstiftelsen, ansvarar för den svenska toppdomänen .se och främjar utvecklingen av internet. Kärnverksamhet är att administrera och sköta den tekniska driften av .se-domänerna, sedan 2013 ansvarar stiftelsen också för toppdomänen .nu. Utöver det driver Internetstiftelsen på en positiv utveckling av internet i Sverige genom flera olika initiativ. Enligt urkunden har stiftelsen "till ändamål att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet."
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