Källor: Mjukvarujätte vill kapa 10 000 jobb inför AI-eran
Den tyska mjukvarujätten SAP planerar att kapa minst 10 000 tjänster för att förbereda bolaget för AI-eran, uppger källor för Bloomberg.
Nedskärningarna motsvarar drygt 9 procent av arbetsstyrkan på 110 000 anställda i Europas högst värderade mjukvarubolag.
Det exakta antalet tjänster som försvinner ska inte vara fastställt, enligt källorna.
Vd:n Christian Klein har möblerat om i ledningen som ett led i att sjösätta sin AI-strategi.
SAP avböjer att kommentera uppgifterna, men skriver i ett uttalande att bolaget kontinuerligt ser över sin organisation.
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