Den tyska mjukvarujätten SAP planerar att kapa minst 10 000 tjänster för att förbereda bolaget för AI-eran, uppger källor för Bloomberg.

Nedskärningarna motsvarar drygt 9 procent av arbetsstyrkan på 110 000 anställda i Europas högst värderade mjukvarubolag.

Det exakta antalet tjänster som försvinner ska inte vara fastställt, enligt källorna.

Vd:n Christian Klein har möblerat om i ledningen som ett led i att sjösätta sin AI-strategi.

SAP avböjer att kommentera uppgifterna, men skriver i ett uttalande att bolaget kontinuerligt ser över sin organisation.