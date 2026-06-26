Forskare: Människor skrattar mer varierat än apor

Människor är mer flexibla i sättet vi uttrycker glädje än apor, visar en ny studie vid Warwick-universitetet i Storbritannien.

Gemensamt är att vi båda skrattar i en upprepad rytm. Medan apor skrattar på ett mer förutbestämt och långsammare sätt, skrattar vi människor snabbare och mer varierat.

– Vi kan ge ifrån oss ett litet artigt skratt inför drottningen av England, och sedan sitta på puben med våra vänner och skratta på ett helt annat sätt, säger Chiara De Gregorio, forskare och medförfattare.

Att kunna variera skratt på så många olika sätt kräver vokal flexibilitet och kontroll, likt det som krävs när människor pratar.