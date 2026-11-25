Vanföreställningarna hos den man som körde ihjäl Lotta Hellstrand i en vansinnesfärd på Östermalm i Stockholm kan ha förstärkts av en chattbot, säger Per Carlbring, professor i klinisk psykologi, till TV4 Nyheterna.

Det är redan känt att mannen skickade över 500 meddelanden till Metas AI-bot strax före vansinnesfärden. Meddelandena var osammanhängande och ofta bara långa bokstavskombinationer, vilket ledde till att chattboten började associera fritt.

Carlbring har läst chattarna och reagerar på att boten var väldigt tillmötesgående och inte sa emot.

– Chattboten orsakade inte det här tillståndet, men den gjorde ju det helt klart värre, säger Per Carlbring till TV4 Nyheterna.