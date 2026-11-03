En reklambild för Nikes sko Apex där Almgren poserar med sin medalj från New York Marathon.

Andreas Almgren och hans sponsor Nike har båda varit lyriska över företagets nya ”hypersko” Apex efter hans seger i New York Marathon i helgen, rapporterar Expressen.

Forskaren Toni Arndt på institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik vid Gymnastik- och idrottshögskolan, är inte lika nöjd. Han är expert på högteknologiska skor och har varit med och tagit fram det internationella regelverket kring dem. Men helst hade han egentligen velat att de förbjöds helt.

– Det jag inte gillar är den teknologiska revolutionen. Att man tack vare teknologin springer snabbare i en sport som inte behöver teknologi, säger han.

Enligt Arndt borde superskorna förbjudits efter att deras effektivitet bevisats under OS i Rio 2016. Nu, menar han, är det för sent.