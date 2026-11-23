Stockholms halvmaraton utsålt – på rekordtid
Alla startplatser till nästa års halvmaraton i Stockholm har sålts slut – på rekordtid.
Det höga trycket kan delvis förklaras av att Stockholm nyligen lagts till i världsserien ”superhalfs”. Inträdet verkar ha gett ett rejält internationellt uppsving. Över 40 procent av de anmälda löparna kommer från utlandet – en betydligt högre andel än tidigare år.
Löparintresset är glödhett även här i Sverige. Senast i förra veckan utsågs just startnummer till ett motionslopp till årets julklapp.
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