Andreas Almgren har återvänt till Sverige efter maratonsuccén på andra sidan Atlanten. På Arlanda välkomnades han med blommor, tårta och en guldkrona. Ett litet pressuppbåd välkomnade en trött och jetlaggad – men glad, Almgren.

– Jag kommer hem som en annan människa.

Tiden efter New York Maraton beskriver han som händelserik. De senaste dagarna har han ”skjutsats från ett ställe till ett annat”, säger han till SVT Nyheter.

– Så det ska bli skönt att komma hem och landa lite, säger Almgren, och fortsätter:

– Min mobil har låtit konstant sedan loppet i princip, så jag har nog ganska många extra meddelanden att gå igenom nu.