Andreas Almgrens seger i New York City Marathon kommer att räknas med inför Idrottsgalan, trots att loppet gick efter att nomineringstiden löpt ut. Det beslutade juryn på torsdagskvällen, enligt källor till SVT.

Reglerna tillåter undantag för prestationer som sker efter deadline men före nomineringsmötet. Löparstjärnan är redan storfavorit till flera priser efter sina EM- och VM-guld.

Även curlinglaget Isabella Wranås EM-guld, som togs efter deadline, kan komma att räknas med.