Forssell: V i regering är en säkerhetsrisk
Om Socialdemokraterna skulle styra Sverige tillsammans med Vänsterpartiet skulle det innebära ett stort hot mot landets säkerhet, skriver migrationsminister Johan Forssell (M) på Expressens debattsida.
Han varnar för att ett sådant samarbete kan innebära ”antisemiter och personer som hyllar terror i Regeringskansliet”. Där skulle dessa personer kunna få tillgång till säkerhetsklassad information, som Säpos avslag på medborgarskapsansökningar, skriver Forssell.
”Otroligt nog menar Socialdemokraterna att det inte är något problem att göra det här partiet till dörrvakter för svenskt medborgarskap.”
Om debattören
Johan Forssell (M), migrationsminister
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