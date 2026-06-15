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Forrssell (M), Dadgostar (V) (TT)
Valet 2026Valrörelsen

Forssell: V i regering är en säkerhetsrisk

Av Olivia W Demred
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Om Socialdemokraterna skulle styra Sverige tillsammans med Vänsterpartiet skulle det innebära ett stort hot mot landets säkerhet, skriver migrationsminister Johan Forssell (M) på Expressens debattsida.

Han varnar för att ett sådant samarbete kan innebära ”antisemiter och personer som hyllar terror i Regeringskansliet”. Där skulle dessa personer kunna få tillgång till säkerhetsklassad information, som Säpos avslag på medborgarskapsansökningar, skriver Forssell.

”Otroligt nog menar Socialdemokraterna att det inte är något problem att göra det här partiet till dörrvakter för svenskt medborgarskap.”

Om debattören

Johan Forssell (M), migrationsminister

Forssell: V i regering är en säkerhetsrisk
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