Försvarsjätte mot börsen efter tyskt-franskt avtal

Stridsvagnstillverkaren KNDS rycker allt närmare en börsnotering efter att Tyskland och Frankrike enats om att staterna ska äga varsin halva av bolaget, rapporterar flera medier.

Tyskland enades i helgen med ägarfamiljen om att ta en post i bolaget och uppger på måndagen att man vill ha 40 procent av aktierna, skriver Bloomberg. Frankrike som i dag äger 50 procent av aktierna vill samtidigt banta ner innehavet till 40 procent.

Uppgörelsen väntas värdera KNDS till mellan 15 och 18 miljarder euro, motsvarande 165-198 miljarder kronor, uppger en källa för nyhetsbyrån.

Börsnoteringen kan offentliggöras på tisdagen och väntas bli en av de största i Europa på senare år.