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KNDS-fabrik i München. Arkivbild. (Matthias Schrader /AP/TT / AP)
Säkerheten i Europa

Försvarsjätte mot börsen efter tyskt-franskt avtal

Av Andreas Victorzon
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Stridsvagnstillverkaren KNDS rycker allt närmare en börsnotering efter att Tyskland och Frankrike enats om att staterna ska äga varsin halva av bolaget, rapporterar flera medier.

Tyskland enades i helgen med ägarfamiljen om att ta en post i bolaget och uppger på måndagen att man vill ha 40 procent av aktierna, skriver Bloomberg. Frankrike som i dag äger 50 procent av aktierna vill samtidigt banta ner innehavet till 40 procent.

Uppgörelsen väntas värdera KNDS till mellan 15 och 18 miljarder euro, motsvarande 165-198 miljarder kronor, uppger en källa för nyhetsbyrån.

Börsnoteringen kan offentliggöras på tisdagen och väntas bli en av de största i Europa på senare år.

Tyska ägandet måste godkännas av förbundsdagen
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KNDS tillverkar också ammunition åt Ukraina
CNBC
KNDS har huvudkontor i Nederländerna
TT
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