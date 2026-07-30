Analyser: Det här är varför Polen skickar robotar

Att vad som troligen är en rysk kryssningsrobot slagit ner i Polen på torsdagsmorgonen är en påminnelse om att kriget i Ukraina också är Polens strid, skriver Artur Bartkiewicz i en analys i dagstidningen Rzecspospolita.

”Om någon fortfarande frågar sig varför Polen skänker luftförsvarsrobotar till Ukraina, fick de svaret på morgonen den 30 juli”.

I Wyborcza skriver Bartosz T Wieliński att nattens händelser otvetydligen innebär en eskalering, även om Ryssland nästan dagligen avfyrar robotar av den aktuella typen mot Ukraina.

”Det är fjärde gången sedan krigets början som Ryssland kränker polskt luftrum. Men det är första gången som en stridsspets exploderat. ”