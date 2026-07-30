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Polen har stöttat Ukraina med ammunition till robotförsvaret Patriot. Arkivbild. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
Ryska invasionenSäkerheten i Europa

Analyser: Det här är varför Polen skickar robotar

Av Tor Gasslander
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Att vad som troligen är en rysk kryssningsrobot slagit ner i Polen på torsdagsmorgonen är en påminnelse om att kriget i Ukraina också är Polens strid, skriver Artur Bartkiewicz i en analys i dagstidningen Rzecspospolita.

”Om någon fortfarande frågar sig varför Polen skänker luftförsvarsrobotar till Ukraina, fick de svaret på morgonen den 30 juli”.

I Wyborcza skriver Bartosz T Wieliński att nattens händelser otvetydligen innebär en eskalering, även om Ryssland nästan dagligen avfyrar robotar av den aktuella typen mot Ukraina.

”Det är fjärde gången sedan krigets början som Ryssland kränker polskt luftrum. Men det är första gången som en stridsspets exploderat. ”

Artur Bartkiewicz: Rädsla är Rysslands vapen i kriget med väst (polska)
www.rp.pl
Bartosz T Wieliński: Ryssland har byggt om robotarna för mindre bränsle – och maximal sprängkraft (polska)
wyborcza.pl
Polen skickade upp F-16 plan när föremålet upptäcktes (polska)
www.rp.pl
Ingen ska ha skadats när föremålet exploderade
tvpworld.com
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