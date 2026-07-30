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Ukraina: Rysk kryssningsrobot korsade polska gränsen

Av Tor Gasslander
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Det var en rysk kryssningsrobot av typen Kh-101 som korsade polska gränsen i natt. Det uppger Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha på X.

”Detta är ännu ett tydligt exempel på att det är brådskande att stärka Ukrainas luftförsvar nu och att det tjänar som en garanti för skyddet av hela den euro-atlantiska gemenskapen”, skriver han.

Polens premiärminster Donald Tusk skriver enligt Reuters att allt tyder på att roboten kom från Ryssland, men att det ännu inte är ”100 procent bekräftat” av vilken typ.

Den polske militäranalytikern Jaroslaw Wolski anser att allt tyder på att det är just en Kh-101 det handlar om.

”Chansen att det var något annat är i princip noll”, skriver han på X.

Enligt Wolski flög det oidentifierade föremålet för lågt för att vara en ukrainsk robot. Vittnesuppgifter från området utesluter också att det skulle vara en shahed-drönare, som avger ett karaktäristiskt surr innan nedslag.

Sybiha på X
x.com
Wolski på X
x.com
bakgrund
 
Kh-101
Wikipedia (en)
The Kh-101 (Russian: Х-101; NATO reporting name: AS-23 "Kodiak") is a Russian air-launched cruise missile which operates at a maximum of Mach 0.8. Designed in the 1990s, it underwent testing in the 2000s and entered service in the 2010s, seeing use in the Syrian Civil War and the Russo-Ukrainian war. The Kh-102 is a strategic version of the Kh-101, armed with a nuclear warhead; it has not been used.
Polen skickade upp F-16 plan när föremålet upptäcktes (polska)
www.rp.pl
Ingen ska ha skadats när föremålet exploderade
tvpworld.com
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