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Militär och polis har säkrat området under morgonen (polska)
Säkerheten i Europa

Vittnet: ”Alla vaknade, även de små barnen”

Av Tor Gasslander
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Vittnen nära platsen i östra Polen där en rysk kryssningsrobot tros ha slagit ner vittnar om en kraftig explosion tidigt på torsdagsmorgonen, skriver Fakt.

– Det var så märkligt, det var som om taket lyfte. Alla vaknade, även de små barnen. Flygplan passerade oavbrutet. En granne sa att ljusskenet var så starkt att månen försvann, säger en man som bor ett par kilometer från platsen.

Enligt polisen råder för närvarande ingen fara för boende i närheten, som uppmanas att hålla sig lugna och att inte försöka ta sig fram till nedslagsplatsen, skriver Rzeczpospolita.

Ska ha slagit ned på en åker (polska)
www.fakt.pl
Både Ukraina och Polen säger att man tror att roboten kom från Ryssland (polska)
www.rp.pl
Explosionen ska ha lämnat en 10 meter bred krater
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