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Simon Åström, ordförande i Svenska Fotbollförbundet. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Fotbollförbundet välkomnar Fifas pudling

Av Daniel Persson
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Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström välkomnar att Fifa backar från sina planer att sälja ut fotbolls-VM, skriver TT:

”Det ligger i linje med våra förväntningar mot bakgrund av den bristfälliga processen och de reaktioner som förslaget har väckt”, skriver han i en kommentar.

Åström framhåller samtidigt att han är fortsatt kritisk till hur Fifa styrs. Därför kommer en diskussion att följa om hur fotbollen ska styras och utvecklas i framtiden, framför han.

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