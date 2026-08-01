Fotbollförbundet välkomnar Fifas pudling

Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström välkomnar att Fifa backar från sina planer att sälja ut fotbolls-VM, skriver TT:

”Det ligger i linje med våra förväntningar mot bakgrund av den bristfälliga processen och de reaktioner som förslaget har väckt”, skriver han i en kommentar.

Åström framhåller samtidigt att han är fortsatt kritisk till hur Fifa styrs. Därför kommer en diskussion att följa om hur fotbollen ska styras och utvecklas i framtiden, framför han.