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Spanien firar VM-guldet. (Seth Wenig /AP/TT / AP)
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Statsvetare: EU kan lära av Uefas bojkottshot

Av Joel Malmén
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Europa halkar efter USA och Kina, lyckas inte stoppa några krig och har mindre geopolitiskt inflytande än någonsin – men när det gäller fotboll har vi enorm makt. Det skriver statsvetaren Lisa Lundgren i en debattartikel i Expressen.

I och med Uefas hot att bojkotta VM användes denna makt på helt rätt sätt: hårt sattes mot hårt när fotbollens internationella institution gick för långt, fortsätter hon.

EU, Uefa och de nationella förbunden kan tillsammans göra kontinentens fotbollsmakt till en kraft för europeiska värderingar, enligt Lundgren.

”Om Europa vill vara en geopolitisk aktör som bidrar till fred, demokrati och mänskliga rättigheter så måste vi lära oss att använda de maktresurser vi faktiskt har. För vad hade ett VM varit utan Europa?”

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Lisa Lundgren: Det här kan vi lära oss av Uefa
debatt · Expressen

Om debattören

Lisa Lundgren, master i statsvetenskap, engagerad i International Youth Think Tank

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Fotbolls-VMFifas utförsäljningEUEuropaFotboll