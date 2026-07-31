Infantinos rådgivare slutar i protest mot VM-planerna

Carlos Cordeiro har haft en betydelsefull roll inom Fifa.

Fifapresident Gianni Infantinos seniora rådgivare Carlos Cordeiro säger upp sig i protest mot förslaget att sälja en andel av framtida fotbolls-VM, rapporterar Reuters.

Cordeiro motiverar sitt beslut med att planen är ”en dålig affär för fotbollen”.

”Låt mig vara tydlig: Jag har ingen inblandning i förslaget och jag bestrider det otvetydigt”, skriver han i ett uttalande.

Fifas 211 medlemmar förväntas den 19 september rösta om förslaget. Detta med hot om att lämnas utanför ifall de inte godtar en försäljning, enligt Cordeiro.

Uefa har å sin sida hotat att bojkotta framtida VM ifall Fifa väljer att göra verklighet av förslaget.