ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kevin Lamour, mitten. (Alessandra Tarantino /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Fifa-toppchef: Infantino har bedragit oss

Av Joel Malmén
Publicerad:

Fifa har bedragits av ordföranden Gianni Infantino och hans brist på öppenhet kring utförsäljningen av VM. Det säger Fifas operativa chef Kevin Lamour till AP.

– Det är ett enmansprojekt, slår han fast.

Lamour, som länge varit Infantinos kollega i både Fifa och Uefa, säger att det är hans plikt att vittna om ”föraktet och skrämseltaktikerna” som Fifa-anställda utsatts för.

– Och om det innebär att jag får sparken är det som det är. Då kommer jag åtminstone sova gott i natt, säger han.

Tidigare på fredagen meddelade Infantinos seniora rådgivare Carlos Cordeiro att han avgår.

”Jag kan inte se på medan Fifa överväger att sälja en andel i VM”, skriver han.

Omni förklararSå förvandlar Infantino Fifa till ett storföretag

Omni Mer
Lamour: ”Fotbollens politiska ledare måste fatta rätt beslut”
AP  · Ofta betalvägg
Infantinos rådgivare avgår: ”Kan inte se på”
TT
Fifa går vidare med planen trots Uefas och Concacafs protester
AFP  · Ofta betalvägg
Snabbar också på planen att utöka antalet VM-lag till 64
www.fotbollskanalen.se
Annons
Jämför bredbandspriser i din region – hitta bästa pris och sänk kostnaden
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMFifas utförsäljningFifaGianni InfantinoUefaFotboll