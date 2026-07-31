Fifa-toppchef: Infantino har bedragit oss
Fifa har bedragits av ordföranden Gianni Infantino och hans brist på öppenhet kring utförsäljningen av VM. Det säger Fifas operativa chef Kevin Lamour till AP.
– Det är ett enmansprojekt, slår han fast.
Lamour, som länge varit Infantinos kollega i både Fifa och Uefa, säger att det är hans plikt att vittna om ”föraktet och skrämseltaktikerna” som Fifa-anställda utsatts för.
– Och om det innebär att jag får sparken är det som det är. Då kommer jag åtminstone sova gott i natt, säger han.
Tidigare på fredagen meddelade Infantinos seniora rådgivare Carlos Cordeiro att han avgår.
”Jag kan inte se på medan Fifa överväger att sälja en andel i VM”, skriver han.
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