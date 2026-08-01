Fifa skrotar säljplan efter massiv kritik
Internationella fotbollsförbundet Fifa ska inte gå vidare med planerna på att sälja delar av VM:s kommersiella rättigheter till privata aktörer. Det skriver förbundet i ett uttalande.
”Detta förslag kommer inte att gå vidare”, heter det.
Beskedet kommer efter att Fifa mötts av massiv kritik från sina medlemsförbund, varav flera hotat att bojkotta VM-turneringar om försäljningen hade gått igenom. Även inom det egna ledet har missnöjet varit stort, och Fifa-rådgivaren Carlos Cordeiro sa upp sig i protest tidigare i veckan.
Fifa-toppen Gianni Infantino skriver i ett uttalande att man har lyssnat på kritiken och att det har blivit tydligt att ”projektet skapar splittring”.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen