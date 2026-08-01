Fifa skrotar säljplan efter massiv kritik

Internationella fotbollsförbundet Fifa ska inte gå vidare med planerna på att sälja delar av VM:s kommersiella rättigheter till privata aktörer. Det skriver förbundet i ett uttalande.

”Detta förslag kommer inte att gå vidare”, heter det.

Beskedet kommer efter att Fifa mötts av massiv kritik från sina medlemsförbund, varav flera hotat att bojkotta VM-turneringar om försäljningen hade gått igenom. Även inom det egna ledet har missnöjet varit stort, och Fifa-rådgivaren Carlos Cordeiro sa upp sig i protest tidigare i veckan.

Fifa-toppen Gianni Infantino skriver i ett uttalande att man har lyssnat på kritiken och att det har blivit tydligt att ”projektet skapar splittring”.