FRA-beslut stoppade vittnen i utredningen mot Huovinen

Ett beslut från FRA:s högsta chef var i princip det som satte stopp för utredningen mot den tidigare medarbetaren Lena Huovinen, rapporterar Expressen.

Tio medarbetare var aktuella för att vittna under en rättegång. Men i november förra året beslutade myndighetens generaldirektör Björn Lyrvall att medarbetare inte fick vittna om sådant som ”är av synnerligen betydelse för rikets säkerhet”. I praktiken satte det stopp för förundersökningen, enligt Expressen.

Ola Billger, kommunikationschef på FRA, bekräftar att medarbetare vid myndigheten inte kan vittna i vissa delar.

– För vår del handlar det om att minimera riskerna så att vi varken röjer hemligheter eller äventyrar svensk säkerhet. Det är en risk vi inte vill ta i dagens allvarliga säkerhetsläge, säger han.