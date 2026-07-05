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FRA, Försvarets Radioanstalt på Lovön utanför Stockholm. (Erik Simander/TT)
Utredningen mot paret Huovinen

FRA-beslut stoppade vittnen i utredningen mot Huovinen

Av Ebba Örn
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Ett beslut från FRA:s högsta chef var i princip det som satte stopp för utredningen mot den tidigare medarbetaren Lena Huovinen, rapporterar Expressen.

Tio medarbetare var aktuella för att vittna under en rättegång. Men i november förra året beslutade myndighetens generaldirektör Björn Lyrvall att medarbetare inte fick vittna om sådant som ”är av synnerligen betydelse för rikets säkerhet”. I praktiken satte det stopp för förundersökningen, enligt Expressen.

Ola Billger, kommunikationschef på FRA, bekräftar att medarbetare vid myndigheten inte kan vittna i vissa delar.

– För vår del handlar det om att minimera riskerna så att vi varken röjer hemligheter eller äventyrar svensk säkerhet. Det är en risk vi inte vill ta i dagens allvarliga säkerhetsläge, säger han.

Ola Billger säger att FRA har hjälpt utredningen på ”alla sätt vi kan”
Expressen
Åklagaren skrev i sitt beslut att utredningen lades ner på grund av att det inte var möjligt att ”förhöra de vittnen som är nödvändiga”
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Lena Huovinen träder fram: ”Jag är lättad men också besviken”
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Utredningen mot paret HuovinenFRA, Försvarets radioanstalt