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FRA/Huovinen. (TT)
Misstänkta brottet mot rikets säkerhet

Huovinen: ”Sorgligt hur mycket tid som lagts ner”

Av Helena Sällström
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Inga misstankar kvarstår mot vare sig överstelöjtnant Johan Huovinen eller hans hustru, i medier känd som ”FRA-kvinnan”. Detta efter att förundersökningen mot frun om grov obehörig befattning och grovt dataintrång i dag har lagts ner – nästan tre år efter att paret greps i en Säporazzia.

Misstankarna mot Johan Huovinen själv lades ner redan 2024. I en intervju med Expressen säger han att det är sorgligt hur mycket arbetstid som lagts ner på fallet.

– Vi var två hårt arbetande tjänstemän som har ägnat hela våra karriärer åt statens tjänst. Och så har man blivit illa behandlad, det är vad det är. Det är bara så sorgligt.

Till TV4 Nyheterna säger han att det här ”måste få konsekvenser för någon såklart”.

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TT
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pressmeddelande · www.aklagare.se
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