Lena Huovinens första ord: ”Lättad men också besviken”

Lena Huovinen, tidigare anställd vid Försvarets radioanstalt (FRA), träder fram i en intervju med TV4 Nyheterna.

Hon och maken Johan Huovinen, överstelöjtnant, greps i en uppmärksammad gryningsräd 2023. Lena Huovinen har varit misstänkt för grov obehörig befattning och grovt dataintrång men i dag meddelade åklagaren att förundersökningen läggs ner.

– Det här har jag gått och väntat på, jättelänge. Det är snart tre år. Det är nästan tusen dagar, 988 dagar faktiskt, som det här har pågått, säger Lena Huovinen.

Hon säger att hon är lättad, men också besviken över att det tagit så lång tid.

Misstankarna mot Johan Huovinen avskrevs 2024.