Utredning mot FRA-anställd kvinna läggs ner – greps med maken i Säporazzia 2023

Överstelöjtnant Johan Huovinen greps och häktades misstänkt för brott mot rikets säkerhet. Misstankar riktades även mot hustrun.

Förundersökningen om grov obehörig befattning och grovt dataintrång mot en kvinna som varit anställd på Försvarets radioanstalt (FRA) läggs ner, skriver TT.

Kvinnan, fru till toppmilitären Johan Huovinen, greps tillsammans med sin make i oktober 2023. De var båda häktade fram till 13 december samma år. Misstankarna mot Johan Huovinen lades ner i september 2024.

Chefsåklagare Per Lindqvist säger att brott inte kan styrkas.

– Skälet är att det inte är möjligt att i alla delar förhöra de vittnen som är nödvändiga. Vittnena är på grund av sekretess förhindrade att förhöras om vissa uppgifter.