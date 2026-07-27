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Ekonomi

Framtidens företag kan ha få anställda och färre chefer

(Alexandra Citrin-Safadi/WSJ)

AI-startuper med små personalstyrkor och få chefsled kan visa vart arbetslivet är på väg, skriver Wall Street Journal.

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The Wall Street Journal

These AI-Native Companies Have Tiny Staffs and Fewer Bosses

Firms built from the get-go around AI are operatin…

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