Framtidens företag kan ha få anställda och färre chefer
AI-startuper med små personalstyrkor och få chefsled kan visa vart arbetslivet är på väg, skriver Wall Street Journal.
The Wall Street Journal
These AI-Native Companies Have Tiny Staffs and Fewer Bosses
Firms built from the get-go around AI are operatin…
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