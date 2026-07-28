Ekonomi • Fördjupning
Frankrikes spionorgan byter ut Palantir mot ”obskyr” europeisk teknik
Frankrikes säkerhetstjänst DGSI ska ersätta Palantir med vad Bloomberg beskriver som en ”obskyr lokal utmanare” vid namn Chaps Vision och mjukvaran Argonos – som används för att an…
Bloomberg
Palantir’s Infamy Opens Doors for French Challenger
(Bloomberg) --The latest transatlantic technology…
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