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Frankrikes spionorgan byter ut Palantir mot ”obskyr” europeisk teknik

French Prime Minister Sébastien Lecornu has been accused of treating important security decisions like a “Hollywood spat.” (Thomas Padilla /AP/TT)

Frankrikes säkerhetstjänst DGSI ska ersätta Palantir med vad Bloomberg beskriver som en ”obskyr lokal utmanare” vid namn Chaps Vision och mjukvaran Argonos – som används för att an…

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Bloomberg

Palantir’s Infamy Opens Doors for French Challenger

By Mark Bergen, Benoit Berthelot and Zosia Wanat

July 27, 2026

(Bloomberg) --The latest transatlantic technology…

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