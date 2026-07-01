Franska krönikörer: Det svenska bollinnehavet var nedslående

De franska spelarna firar tillsammans med sin förbundskapten.

De franska journalisterna var inte särskilt intresserade av det svenska motståndet inför tisdagskvällens match. Efter att Frankrike stängt affären med 3–0 i sextondelsfinalen, tycks en del rentav undra vad Sverige gjorde på världsmästerskapet.

”Sverige skapade några farliga kontringar, men lagets begränsningar i bollinnehavet var tydliga och stundtals rent nedslående”, skriver Le Parisiens Dominique Sévérac.

Han illustrerar det franska landslaget som en finstämd orkester med gitarrsolon och trumvirvlar – ”en orkester som spelade med imponerande precision”.

Det som utspelade sig i New Jersey var enligt L’Equipes Anthony Clément sprunget ur Didier Deschamps hjärta. Detta för att förbundskaptenen, för bara några dagar sedan, förlorade sin mamma.

”Sverige skapade mycket lite framåt och Mike Maignan tvingades egentligen bara till en kvalificerad räddning”, skriver han.

Clément lyfter fram Olise som lagets främsta spelare, inte minst för hans förmåga att skapa chanser för lagkamraterna.