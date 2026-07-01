Mbappé och Elanga bytte tröjor: ”Snällt av honom”

Anthony Elanga och Kylian Mbappé bytte tröjor efter nattens sextondelsfinal i VM, där Frankrike vann mot Sverige med 3–0. Den svenska stjärnan säger till Sportbladet att han och fransmannen har en ”connection”.

– Han är från Kamerun och jag är också från Kamerun, säger Elanga och fortsätter:

– Det var snällt av honom att ge mig den.