Mbappé och Elanga bytte tröjor: ”Snällt av honom”
Anthony Elanga och Kylian Mbappé bytte tröjor efter nattens sextondelsfinal i VM, där Frankrike vann mot Sverige med 3–0. Den svenska stjärnan säger till Sportbladet att han och fransmannen har en ”connection”.
– Han är från Kamerun och jag är också från Kamerun, säger Elanga och fortsätter:
– Det var snällt av honom att ge mig den.
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