Ser ljust på framtiden – vägen till EM börjar i höst
Det svenska herrlandslaget ser ljust på framtiden trots nattens uttåg från VM-slutspelet, som kom mot favoriten Frankrike. Målvakten Jacob Widell Zetterström tar fasta på den ”fantastiska” energi som finns i gruppen.
– I dag har vi förlorat men jag är övertygad om att framåt så kommer det att bli väldigt mycket bra, säger han till Fotbollskanalen.
När dammet lagt sig kan truppen börja blicka framåt mot nästa utmaning, som är EM på de brittiska öarna sommaren 2028. Vägen dit börjar redan i höst med spelet i Nations League. Själva EM-kvalet lottas i december och de första matcherna spelas i mars 2027.
Höstens matcher i Nations League
25 september: Sverige–Rumänien
28 september: Sverige–Polen
2 oktober: Bosnien-Hercegovina–Sverige
5 oktober: Rumänien–Sverige
14 november: Sverige–Bosnien-Hercegovina
17 november: Polen–Sverige