Graham Potter efter uttåget: ”Har varit en otrolig resa”
Frankrike vann sextondelsfinalen mot Sverige rättvist, men framtiden för det svenska landslaget ser ljus ut. Det konstaterar förbundskapten Graham Potter på en presskonferens dagen efter uttåget ur fotbolls-VM, skriver TT.
– Jag känner hopp inför framtiden. Jag vet att vi kommer bli bättre ju mer tid vi har tillsammans. Det är viktigt att vi fortsätter växa, säger Potter.
Han säger att alla som har jobbat runt landslaget under VM har gjort ett otroligt jobb.
– Nu handlar det om att fortsätta jobba och göra det bättre, säger han.
Sverige förlorade sextondelsfinalen med 3-0. För Frankrike, en av VM:s stora guldfavoriter, väntar nu Paraguay i åttondelsfinal.
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