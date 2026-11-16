I ett försök att förhindra att nästa års franska presidentval blir en uppgörelse mellan extremvänstern och extremhögern har en rad nykomlingar gett sig in i politiken, rapporterar Politico.

Bland dem finns den 37-årige judostjärnan Teddy Riner, som blivit en av Frankrikes mest folkkära profiler. Riner, som varken tillhör vänstern eller högern, har redan lovat att förändra pensionssystemet, slopa 35-timmars arbetsvecka och höja lönerna om han blir vald.

Under en längre tid har det också ryktats om att Europeiska centralbankens avgående ordförande Christine Lagarde kommer att ställa upp som presidentkandidat. Ryktena fick vatten på sin kvarn i samband med att Lagarde meddelade att hon lämnar ordförandeposten för att återfå friheten att tala offentligt om politik.

– Jag vill inte längre vara neutral, sa hon till reportrar i Frankfurt i oktober.