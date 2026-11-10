Mette Frederiksen och andra danska representanter träffade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och hans stab på Christiansborg den 10 november 2026.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nej till att representera Europa i förhandlingarna med den ryske presidenten Vladimir Putin. Det säger hon efter att Ukrainas Volodymyr Zelenskyj efterlyst en sådan röst under mötet med de nordiska regeringscheferna i Köpenhamn, enligt DR.

Ändå gör hon ett skarpt uttalande om de pågående förhandlingarna i Abu Dhabi:

– Ryssland kan ta mark från fler länder om de vinner, säger hon enligt Reuters.

Ukrainas utrikesminister sa i slutet av oktober att Zelenskyj är redo att diskutera territorium med Putin, enligt Helsingin Sanomat.

Under dagen har Frederiksen utlovat ett nytt danskt stöd på 4,8 miljarder danska kronor (7 miljarder svenska) till det ukrainska försvaret och 150 miljoner (220 miljoner svenska) till energisektorn, enligt TV2.