Frölundaspelare till Ryssland – första sedan krigsutbrottet

Den svenska ishockeyspelaren Linus Weissbach lämnar Frölunda för spel i SKA St. Petersburg i den ryska ligan KHL, skriver Sportbladet.

Den ryska klubben, som är känd för sina kopplingar till Kreml och Vladimir Putin, har presenterat Weissbach på sina sociala medier.

Han blir den första svensken som flyttar direkt från SHL till den ryska ligan sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, skriver Expressen.