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Linus Weissbach till höger. Arkivbild. (JONAS LJUNGDAHL / BILDBYRÅN)
SHL

Rysslandsflytten upprör L-profil: ”Jävla sopa”

Av Patrik Dahlin
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EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L) rasar mot att den svenske ishockeyspelaren Linus Weissbach flyttar till Ryssland för spel i KHL-klubben SKA Sankt Petersburg.

I ett kort inlägg på X, där hon delar en länk till nyheten, gör hon tydligt vad hon tycker om beslutet.

”Vilken jävla sopa.”

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