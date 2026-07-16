Rysslandsflytten upprör L-profil: ”Jävla sopa”
EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L) rasar mot att den svenske ishockeyspelaren Linus Weissbach flyttar till Ryssland för spel i KHL-klubben SKA Sankt Petersburg.
I ett kort inlägg på X, där hon delar en länk till nyheten, gör hon tydligt vad hon tycker om beslutet.
”Vilken jävla sopa.”
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