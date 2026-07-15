Svensken bryter tystnaden efter flytten till Ryssland

Till vänster: Linus Weissbach under en match mellan Frölunda och Malmö i november 2025. Till höger: En kvinna dansar med en rysk flagga under ett nationaldagsfirande i S:t Petersburg den 12 juni i år.

”Jag har följt ligan i flera år och har alltid velat spela i KHL.” Det säger den tidigare Frölunda-spelaren Linus Weissbach till den ryska sajten Sports.ru efter sin uppmärksammade flytt till den ryska ligan och laget SKA S:t Petersburg.

Weissbach är den första svenske ishockeyspelaren som har flyttat till en rysk klubb sedan landets fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. På en fråga om det påverkade honom säger Weissbach att det ”var ett stort beslut” och att han ”tänkte på det ganska länge”.

SKA S:t Petersburg ägs till största delen av det statligt kontrollerade bolaget Gazprom och har därigenom nära band till Kreml, skriver Expressen.

Tidigare har svensken Fredrik Claesson fått hård kritik för sitt beslut att stanna kvar i KHL efter invasionen av Ukraina.