En bild på familjen och vid Yuki Imais sida.

Hustrun till den japanske journalisten Yuki Imai, som anklagas för spioneri av Ryssland, säger i ett uttalande att hon är ”fast i sorg” över sin makes frihetsberövande, skriver AFP.

– Ingen skulle kunna behålla lugnet efter att ha sett sin älskade familjemedlem med armarna bakom ryggen, säger Nozomi Imai om den video som spridits av hans gripande.

Imai greps av ryska myndigheter i mitten av oktober, när han stod i färd att återvända till Japan efter sitt tvååriga uppdrag för den japanska nyhetsbyrån Hokkaido Shimbun.

Ryssland anklagar honom för att ha spionerat mot ryska försvarsanläggningar på ön Sachalin, något som japanska myndigheter har tillbakavisat. Japans premiärminister Sanae Takaichi har tagit upp saken direkt med Vladimir Putin, senast på Apec-toppmötet i Kina.