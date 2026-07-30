New York, London, Berlin – går det att frysa hyrorna?
Hyresregleringar är ett hett ämne i New York, där nästan sju av tio hushåll bor i hyresrätter. I juni meddelade borgmästaren Zohran Mamdani att hyrorna i staden skulle frysas under…
Financial Times
Can rent controls ever work?
The policy is back in favour with progressives, bu…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen