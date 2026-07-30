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Ekonomi

New York, London, Berlin – går det att frysa hyrorna?

Gulhayo Yuldosheva helps get her children ready for school. They live in an apartment building in the Bronx where tenants report maintenance issues and pest infestations. (Andres Kudacki /AP/TT)

Hyresregleringar är ett hett ämne i New York, där nästan sju av tio hushåll bor i hyresrätter. I juni meddelade borgmästaren Zohran Mamdani att hyrorna i staden skulle frysas under…

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Financial Times

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