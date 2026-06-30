Fyra kvinnor, nio examina – och svikna jobblöften i USA
Kia Mills hade just tagit sin masterexamen och drömde om ett jobb på FBI eller narkotikamyndigheten DEA. I stället satt hon hemma i Little Rock och sökte ett deltidsjobb på flygpla…
Washington Post
Four Black women. Nine degrees. Not one steady paycheck.
The president promised to save “Black jobs,” but h…
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