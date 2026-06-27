ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Franska fans under matchen. (Martin Meissner /AP/TT / AP)
Mästerskapet

Fyra skjutna i folkmassa efter Frankrike-Norge

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Minst fyra personer har skottskadats i en skjutning i en folksamling efter VM-matchen mellan Norge och Frankrike i Massachusetts i USA, rapporterar ABC News.

Omständigheterna är oklara. De fyra personerna har förts till sjukhus, men skadeläget är okänt.

Det finns inga uppgifter om några gripna.

Omni förklararDärför glänste Messi, 38, och därför blev det fiasko för Ronaldo, 41

Omni Mer
ABC News direktrapporterar
live · abcnews.com
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MästerskapetUSANordamerika