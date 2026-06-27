Fyra skjutna i folkmassa efter Frankrike-Norge
Minst fyra personer har skottskadats i en skjutning i en folksamling efter VM-matchen mellan Norge och Frankrike i Massachusetts i USA, rapporterar ABC News.
Omständigheterna är oklara. De fyra personerna har förts till sjukhus, men skadeläget är okänt.
Det finns inga uppgifter om några gripna.
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